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30 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Belçika'da Milli Görüş'ün kurduğu okula izin çıkmadı

30 Ağustos 2019, Cuma 16:52
Belçika'nın Flaman Eğitim Bakanlığı, Milli Görüş'ün Genk şehrinde kurduğu Selam Koleji'ne izin vermedi.

Bakanlık, buna gerekçe olarak, İslam okulunun "çocuk ve insan hakları ile Belçika anayasasına saygı duymamasını" gösterdi.

Milli Görüş'ün Belçika'daki kolu olarak bilinen Belçika İslam Federasyonu'nun (BIF), Genk şehrindeki eski bir kampüsü satın alarak Selam Koleji'ni kurdu.

Aşırı sağcı Flaman milliyetçisi partilerin tepki gösterdiği okul, önümüzdeki hafta başlayacak yeni öğretim yılında kapılarını açmaya hazırlanıyordu.

Ancak Flaman Eğitim Bakanı Hilde Crevits, Selam Koleji'nin geçici tanınma başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Bu karar, okulun devlet yardımı alamayacağı, vereceği diploma ve sertifikaların resmî geçerliliği olmayacağı anlamına geliyor.

Flaman bakan, hükümetin İslam okuluna izin vermeme gerekçesini, "Belçika anayasası ile çocuk ve insan hakları konusundaki uluslararası sözleşmelere saygı göstermemesi" olarak açıkladı.

Bakan Crevit, Milli Görüş'e bağlı okul ile ilgili olarak bir "risk değerlendirmesi" istedi.

Crevit'in açıklamasına göre, geçen hafta Selam Koleji'nde inceleme yapan eğitim müfettişleri, devlet güvenlik makamlarının da uyarısı doğrultusunda, bakanlığa okulun resmen tanınmamasını önerdi.

Selam Koleji Başkanı Turgay Çankaya: Kararı medyadan öğrendim

Müfettişler, İslam okulunun Belçika anayasası ile ülkenin taraf olduğu insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelere saygı koşulunu yerine getirmediğini belirtti.

Selam Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Çankaya, De Standaard gazetesine yaptığı açıklamada kararı medyadan öğrendiğini ve şaşkın olduğunu söyledi.

Genk belediye başkanı Wim Dries, devlet güvenlik birimlerinden okul ile ilgili daha fazla bilgi isteyeceklerini söyledi.

Selam Koleji'nin öğrencileri konusunda endişeli olduğunu belirten belediye başkanı, okulun sayı konusunda bilgi vermediğini söyledi.

Dries, Selam Koleji'ne kayıt yaptıran öğrencilerin başka bir okula gitmek istemeleri durumunda gerekli yardımı yapacaklarını vurguladı.

Selam Koleji'ne başından beri karşı çıkan eski Devlet Bakanı Zühal Demir, Flaman hükümetinin kararından memnun.

BBC Türkçe

Etiketler: Belçika, okul, Milli Görüş
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