Belçika, Suudi Arabistan'a silah satışının bir kısmını durdurdu

Belçika Danıştayı, ülkenin Valon bölgesinden Suudi Arabistan'a silah satışlarına imkan tanıyan bazı lisansların askıya alınmasına karar verdi.

İnsan hakları örgütlerinin başvurusunu karara bağlayan Belçika Danıştayı, Valon bölgesinden Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatında bazı lisansların onaylarının durdurulmasını kararlaştırdı. Belçika'nın güneyindeki Valon Bölgesinin Başbakanı Elio Di Rupo tarafından Temmuz başında onaylanan lisanslar arasında silah üreticileri FN Herstal ile CMI Defense adlı şirketlerin Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları ile Kraliyet Muhafızlarına bulunuyordu.

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