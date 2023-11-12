"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ben-Gvir Netanyahu'ya yüklendi

12 Kasım 2023, Pazar 13:24
İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim'de yaşananlardan dolayı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hata yaptığını ve yapmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim'de yaşananlardan dolayı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hata yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirterek "Gazze'de Hamas liderlerine suikast düzenlenmesini talep ettiği için dışlandığını" söyledi.

Kanal 12 televizyonuna açıklama yapan Ben-Gvir, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılardaki zafiyete ilişkin Başbakan Netanyahu'yu eleştirdi.

Ben-Gvir, "Netanyahu, (Hamas'a) suikastlar talep ettiğimde beni dışladı, gerçekler söylenmeli. Netanyahu'nun çevresindekiler beni ortalığı yangın yerine çevirmeyi istemekle suçladı. Netanyahu ve çevresinin anlayışında hata vardı. Umarım şimdi herkes daha iyi anlıyordur." dedi.

7 Ekim'deki "başarısızlıktan koalisyon ortağı olarak sorumlu olduğunu ancak hükümetin kendisini dinlemediğini ve dışladığını" ifade eden Ben-Gvir, Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi seçeceğine dair soru üzerine savaştan sonra Netanyahu dahil herkesin hesap vereceğini ancak "şu anda Gazze'nin işgal edilmesi çağrısı yaptığını" dile getirdi.

Ben-Gvir, şöyle devam etti:

"Netanyahu birçok anlamda bugün açıkça ortaya çıktığı üzere hata yapıyordu. Bugün hala ben genel kanıya karşı çıkıyorum. Ateşkes nedir? Nasıl ateşkes yaparsın? Netanyahu, ABD'de bir uçtan bir uca bilgilendirme gezisine çıkmalı."

İsrail'de sivillerin ve işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin silahlandırılmasını savunan Ben-Gvir, "hapishanelerde tutuklular için koşulların ağırlaştırılmasını başından beri istediğini ancak şimdi söylediklerinin gerekli olduğunun anlaşıldığını" ileri sürdü.

Ben-Gvir, Gazze Şeridi çevresinden tahliye edilen İsraillileri ziyaret etmediği eleştirilerine yanıt olarak "Şimdiye kadar 15-20 kadar taziyeye gittim. Şu anda benim yaptığım silah dağıtmak. Silahlar hayat kurtarır, benim birinci uğraşım bu." diye konuştu.

Ben Gvir de yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyor

İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alınmıştı.

Ben-Gvir, 7 Ekim'deki olayların ardından sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişilerin İsrail bayrağı önünde elleri kelepçeli halde çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.

Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu yılın başında göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 1039
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hastanelerde bulunanlar ölümle karşı karşıya!

    4 milyon kişi borç batağında

    Araç muayene ücretleri çok yüksek

    Gazze’deki 36 hastanenin 20’si çalışamaz durumda

    Krizin merkezi keyfi rejim

    Siyonist Bakan: Beyrut’u da Gazze gibi yaparız

    Ceza Dairesi yetkisini aştı

    İsrailliler: Çocuk katletmek meşru müdafaa değildir

    Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle iletişim hizmetleri duracak

    İşgal varken normalleşme yok

    Ben-Gvir Netanyahu'ya yüklendi

    Otis Kasırgası'nın ardından kent çöp yığınıyla kaplandı

    "2023 Gazze Nekbe'si"

    Saldırılar 37. günde artarak devam ediyor

    Hamas’ın ardından Filistin yönetimine de karşı

    ABD'ye ait bir askeri uçağın Akdeniz'de düştüğü açıklandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi imzasını çiğnedi

    Yargıtay yetki gaspı içinde

    Milli hukuk söylemi tam bir hezeyan

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    İsrail vahşetine topyekün boykot nasıl olur?
    Genel

    Krizin merkezi keyfi rejim
    Genel

    Siyonist Bakan: Beyrut’u da Gazze gibi yaparız
    Süleyman KÖSMENE

    Arş’ın altından gelen hazine
    Şükrü BULUT

    2003’ten 2023’e ne değişti?
    Mehmet KARA

    Zor soru
    M. Latif SALİHOĞLU

    İttihad-ı İslâmın tarihî seyri
    M. Said ZEKİ

    Sihirli icat: Sinema
    Sebahattin YAŞAR

    Gençlerde vicdanı harekete geçirmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.