İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan ve başına 30 dikiş atılan 12 yaşındaki Filistinli Sâid'in feryatları yürekleri dağladı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana en az 10 bin 300'ü çocuk 25 bine yakın Filistinliyi öldüren İsrail'in Beyt Lahiya kentine düzenlediği bombardımanda yaralanan Filistinli Sâid, hastanede yarasına dikiş atılırken acı içinde "Benim suçum ne! Bütün bunların başıma gelmesi için ben İsraillilere ne yaptım!" diye feryat etti.

Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nde tedavi gören Filistinli çocuğun babası Adnan Abdurrahman, doktorların müdahalesi sırasında Sâid'in elini sıkıca tutarak "Güçlü kal, sen kahramansın." sözleriyle oğluna destek olmaya çalıştı.

Filistinli baba, soğukkanlılıkla hastane yatağında doktor ve hemşirelerin etrafını sardığı acı içindeki oğlu Sâid'i sakinleştirmeye çalıştı.

"Benim suçum ne! İsraillilere ben ne yaptım!"

Koltuk altındaki yarasına dikiş atıldığı sırada acıya dayanamayan küçük Sâid, "Doktor yeter, babacığım yeter, elim acıyor." diye bağırdı.

Filistinli çocuğun, "Benim suçum ne! Bütün bunların başıma gelmesi için İsraillilere ben ne yaptım ! Vallahi ben hiçbir şey yapmadım." şeklindeki feryatları yürekleri dağladı.

Sâid, acı içinde şunları söyledi:

"Evdeydim ve bir anda şiddetli bir patlama oldu. Hastaneye gelene kadar kendimde değildim, şimdi ise elimdeki acıya dayanamıyorum."

Sâid'in başına 30 dikiş atıldı

Filistinli baba Abdurrahman, evinin yakınındaki bir binanın bombalandığı sırada oğlu Sâid'in göğsünden, elinden ve başından yaralandığını, ayakları ve elinde de kırıklar oluştuğunu söyledi.

"Bu çocuğun suçu ne! Hangi suçu işledi!" diyerek öfkesini ve acısını dile getiren Abdurrahman, büyük bir şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu Sâid'in başına 30 dikiş atıldığını ifade etti.

Abdurrahman, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde şartların çok kötü olduğunu ve oğlunun yoğun tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Acılı baba ayrıca, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistinlilerin bu soykırımdan kurtarılması için acilen müdahale etme çağrısında bulundu.