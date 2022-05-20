"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Biden'a kamuoyu desteği en düşük seviyede

20 Mayıs 2022, Cuma 23:30
ABD Başkanı Joe Biden’ın kamuoyu desteği bu ay yüzde 39 ile başkanlığı boyunca en düşük seviyeyi gördü.

Associated Press-NORC Halka İlişkiler Merkezi tarafından düzenlenen ankette, ülke genelindeki seçmenleri temsil eden katılımcıların sadece yüzde 39'u Biden'ın başkanlık performansını onayladığını belirtti.

Ankete göre, her 10 katılımcıdan sadece 2'si ekonominin iyi olduğunu ve ülkenin doğru yöne gittiğini kaydederken, bir ay önceki benzer ankette 10 kişiden 3'nün aynı yönde görüş belirttiğine dikkat çekildi.

Kasımda yapılacak ara seçimlere hazırlanan ülkede, Demokratlar arasında Biden'a desteğin yüzde 73'e gerilediğine işaret edilen ankette, geçen yıl aynı dönemde kendi partisi içinde Biden'a desteğin yüzde 82'lerde olduğu hatırlatıldı.

Cumhuriyetçi parti içinde ise her 10 kişiden sadece 1'nin Biden'ın ekonomiyi ele alışını onayladığı ve bu oranın son aylarda değişmediği ifade edildi.

Ankete katılan ABD'lilerin sadece yüzde 18'i Biden'ın politikalarının "ekonomiye yardım ettiğini" düşünürken, yüzde 52'si "zarar verdiğini", yüzde 30'u "bir fark oluşturmadığını" belirtti.

Ülke genelinde 12-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 1172 yetişkin katıldı.

AA

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meseleler konuşarak çözülür

    BM, Sincan’ı ziyaret edecek

    Sağlıkta şiddet bitmiyor

    Danıştay basın kartı meselesini hukuki zemine taşımalı

    Hukuka güven zayıfladıkça ekonomi de zayıflıyor

    Bazı kararlar hukuka güveni sarsıyor

    Irak - Metina'da Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu

    Biden'a kamuoyu desteği en düşük seviyede

    Rusya: Azovstal Fabrikası tamamen boşaltıldı

    Avusturya’daki yasak kalkıyor

    'Hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz'

    AB’ye giren Ukraynalılar 6,3 milyona ulaştı

    Müsilaj ‘geliyorum’ demiş

    İnsanları besleyemezsek, çatışmaları besleriz

    23.5 milyon vatandaş icralık

    KHK’lar milyonlarca insanı mağdur etti

    Böyle bir taban fiyat olamaz

    Ülkenin yarınını sattılar

    Maymun çiçeği virüsü Avrupa’da panik oluşturuyor

    AVM’lerin müşteri sayısı Kovid-19 öncesine döndü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tesanüdü muhafaza
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Şu garabete bakar mısınız?
    Ahmet BATTAL

    Ankara’nın kutsalı, Kutsal’ın atası
    Osman ZENGİN

    Ankara’nın büyük felâketi: YIBA yangını
    Genel

    Danıştay basın kartı meselesini hukuki zemine taşımalı
    Sebahattin YAŞAR

    Hain yüz değiştirir
    Genel

    BM, Sincan’ı ziyaret edecek
    Cevher İLHAN

    Faiz patlıyor ve yaygınlaşıyor
    Genel

    Bazı kararlar hukuka güveni sarsıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.