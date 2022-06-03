"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Biden'dan Kongre'ye 'silah' çağrısı

03 Haziran 2022, Cuma 11:01
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son günlerde arka arkaya yaşanan silahlı saldırıların ardından Kongre'ye yarı otomatik silahların ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması ya da silah alma yaşının 21'e çıkarılması çağrısı yaptı.

Biden, Beyaz Saray'da ülkede son dönemde artan silahlı şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha önce yaşanan okul saldırıları ve diğer silahlı saldırıların ardından hiçbir şey yapılmadığını vurgulayan Biden, "Bu kez hiçbir şey yapmadan duramayız. Gerçekten bir şeyler yapmalıyız. Artık yeter." ifadesini kullandı.

Biden, ülkedeki yarı otomatik silahların yasaklanması çağrısı ile kimsenin Anayasa'nın 2. Ek maddesindeki silah edinme hakkını yok saymadıklarını belirterek, "Bu kimsenin hakkını elinden almak değildir. Bu çocukları korumaktır, aileleri korumaktır, tüm toplumu korumaktır. Bu okula, markete ya da kiliseye vurulma korkusu olmadan gitme hakkımızı korumaktır." dedi.

Ülkede son 20 yılda silahlı saldırı sonucu ölen çocukların sayısının, görev başındayken ölen asker ve polislerin sayısının toplamından daha fazla olduğuna işaret eden Biden, "Tanrı aşkına daha ne kadar yıkımı kabul edeceğiz? Biz bir şeyler demeden önce daha kaç tane masum Amerikalı canını verecek?" diye konuştu.

Biden, Kongre'ye de silah düzenlemeleri konusunda çağrıda bulunarak, "Yarı otomatik silahları ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklamalıyız. Eğer bunları yasaklamak mümkün değilse, bu silahların satın alma yaşını 21'e çıkarmalıyız." çağrısında bulundu.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Biden, Kongre, silah, çağrı
Okunma Sayısı: 351
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Gültekin

    3.6.2022 11:15:42

    ABD, başkanı kontrolsüz silah satışının tehlikelerinden sonra bazı yasaklar getirmeye kalkması sorunu asla çözmeyecektir. Kongre teklifinin oy birliğiyle kabul etse de yol ve yöntem yanlıştır. Bu tür yasa düzenlemeye ihtiyaç duyma o devletin içinde kolluk kuvvetine rağmen, güvenlik zafiyetini var demektir, yani kolluk kuvveti yeterli olmadığını gösteriyor. ABD, kesinlikle terörü desteklemekten vaz geçmediği sürece bu olayları yasaklarla asla önleyemez, devamlı bastığı dalı kesen insan haline benziyorlar.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Zelenskiy: Zafer bizimdir

İstanbul'da 600 bin konut için güçlendirme çağrısı yapıldı

Afganistan'daki havalimanlarının güvenlik hizmetlerinin işletilmesi BAE'ye devredildi

Yemen'deki ateşkes ihlallere rağmen devam ediyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'aday' açıklaması

Ukrayna: Severodonetsk'in merkezinde şiddetli çatışmalar sürüyor

Rus Pasifik Donanması'ndan 40’tan fazla gemiyle tatbikat

'Topraklarımızın yüzde 20'si işgalcilerin kontrolü altında'

Başörtülü kadını restoranına kabul etmeyen kişi mahkemede hesap verecek

Brezilya'daki sel afetinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

Mili Takım UEFA Uluslar Ligi sahnesinde

Rusya-Ukrayna savaşı 100. gününde

Yaklaşık 200 milyon çocuk şiddetli çatışma bölgelerinde yaşıyor

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı

Biden'dan Kongre'ye 'silah' çağrısı

Bu zamlarla yaşanmaz

BM, Uygur zulmünün delillerini göremedi! - Dünya hayal kırıklığına uğradı!

Tatarların Kırım hasreti

İstanbulspor Süper Lig'e yükseldi

Myanmar’da yerinden edilenler 1 milyonu geçti

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yolun sonu görününce
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Risale-i Nur'dan

Hangi günahlardır ki kıyamete sebep olur?
Faruk ÇAKIR

Yanıltmakla nereye kadar?
Genel

Bu zamlarla yaşanmaz
Cevher İLHAN

“Cevaplandırılan sorular” garabeti
İbrahim ERSOYLU

Nur Talebesinin öne çıkan vasıfları
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Ali FERŞADOĞLU

Yenilenmemiş iman ne işe yarar?
Süleyman KÖSMENE

Şakk-ı kamer nasıl gerçekleşmiştir?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.