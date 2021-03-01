'Biden hükümeti hayal kırıklığına sebep oldu'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, ABD yönetimindeki Tahran karşıtı politikada hiçbir değişim olmadığını belirterek, Başkan Joe Biden hükümetinin "hayal kırıklığına sebep olan bir başlangıç" yaptığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulundan İran aleyhine karar çıkarmak istediğini belirten Hatibzade, "ABD'nin yanlış yolda ilerlediği açık. Biden hükümeti, ABD'nin taahhütlerini yerine getirmede hayal kırıklığına sebep olan bir başlangıç yaptı. İran'ın UAEA ile izlediği iş birliği yolu, Güvenlik Denetimi Anlaşması kapsamında açıktır ve devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"İran karşıtı politikalarında hiçbir değişiklik olmadı"

ABD'nin nükleer anlaşmada yer edinmesi için önce taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Hatibzade, "İran'ın pozisyonunu açık bir şekilde duyurduk. Bu konuda hiçbir değişiklik olmadı. ABD'nin izlemesi gereken yol, önceki ABD hükümetinin yanlış politikalarının üstesinden gelmektir. Ancak, İran karşıtı ve maksimum baskı politikalarında hiçbir değişiklik olmadı." dedi.

Hatibzade ayrıca şu ana kadar İran ile ABD arasında doğrudan ikili görüşmelerin olmadığını sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de AB ülkeleri ve ABD'nin, UAEA Yönetim Kurulundan Tahran karşıtı karar çıkarmak için girişimlerde bulunduğuna işaret ederek, "AB ülkeleri, ABD'nin desteğiyle UAEA Yönetim Kurulunda yanlış hareketlere başladı. Bu girişimlerin, şartların bozulmasına neden olacağını düşünüyorum. Mevcut şartların bozulmasıyla ilgili tüm yönetim kurulu üyelerine izahatta bulunduk. Aklın galip gelmesini ümit ediyorum. Böyle olmazsa farklı çözüm yollarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, 21 Şubat'taki Tahran ziyaretinde yaptığı görüşmeler sonucunda, geçici teknik uzlaşı sağlandığını ve bu kapsamda 3 ay daha UAEA'nın temel doğrulama ile izleme faaliyetlerinin "sınırsız" süreceğini ifade etmişti.

İran, 23 Şubat'ta Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı ve UAEA müfettişlerine özel denetim izni verdiği Ek Protokol'den ayrılmıştı.