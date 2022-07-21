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21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Biden'ın 'kanser oldum' açıklaması kafa karışıklığına sebep oldu

21 Temmuz 2022, Perşembe 11:44
ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir etkinlikte kansere yakalandığını söylemesi üzerine Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın bu ifadelerde kastının göreve gelmeden önce atlattığı cilt kanseri olduğunu bildirdi.

Biden'ın Massachusetts eyaletinde katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında fosil yakıtlara işaret ederek "Bunlar yüzünden ben ve birçok insan kansere yakalandık, memleketim Delaware ülkede en çok kanser oranına sahip." ifadeleri kafa karışıklığına sebep oldu.

Birçok kişi sosyal medyadan "Biden kansere mi yakalandı?" paylaşımları yaparken, Beyaz Saray sözcü yardımcılarından Andrew Bates, Twitter hesabından konuya açıklık getirdi.

Biden'ın bu sözlerinde başkanlık görevine gelmeden önce geçirdiği cilt kanserine işaret ettiğini belirten Bates, Biden'ın geçen yıl kasım ayında yayımlanan sağlık raporunda da bu kanseri geçirdiği bilgisine yer verildiğini anımsattı.

Biden, 10 gün içerisinde Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini belirtti

Biden, Massachusetts eyaletinden dönüşte uçağından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapmayı planladığı ancak Çin'in tepkisini çeken ziyaretin sorulması üzerine Biden, "Ordumuz, şu an bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyor." ifadesini kullandı.

Biden, yakın zamanda Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna ise "Gelecek 10 gün içinde Şi ile konuşacağımı düşünüyorum." cevabını verdi.

Öte yandan Biden, Çin'e yönelik gümrük vergilerinin kaldırılıp kardırılmayacağı sorusuna ise cevap vermedi.

Biden ve Şi en son mart ayında görüşmüştü.

AA

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