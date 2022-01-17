"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Bilim dünyasında gündem Tonga'daki dev yanardağ patlaması

17 Ocak 2022, Pazartesi 23:17
Prof. Dr. Tağıl, Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından oluşan basınç bozulmalarına ilişkin, uydu görüntülerinden soğumaya yol açacak büyük bir kükürtdioksit sütununun gözükmediğini söyledi.

Tsunaminin etkisindeki Tonga'yla sağlıklı iletişim kurulamıyor

 

Bilim insanları Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından dünyanın her yerinde yaşanan şok basınç değişimlerini araştırıyor.

Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fiziki Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, konuya ilişkin soruları üzerine, söz konusu yanardağında ilk olarak geçen cuma günü patlama olduğunu, ardından ise cumartesi günü Türkiye saati ile 07.10 sıralarında tekrar patlama yaşandığını hatırlattı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumunun yanardağındaki patlamayı, sıfır derinlikte 5,8 büyüklüğünde bir depreme eş değer olarak açıkladığını ifade eden Tağıl, bu durumun Japonya'dan ABD'ye kadar Pasifik kıyılarında tsunami uyarısını tetiklediğini aktardı.

Uydu görüntüleri incelendiğinde, atmosferik şok dalgasının, volkanik bulutun çevresinde hızla dışa doğru yayılan beyaz bir halka olarak görülebildiğini anlatan Tağıl, şöyle konuştu:

"Atmosfer tek ve dengeli bir sistem olduğu için bir yerde gerçekleşen değişim diğer bir alanı da etkileyebilir. Volkanik patlamaların dünyayı soğutabilecek kadar büyük ölçüde stratosfere kükürt dioksit ve aerosol saldığı bilinmektedir. En son yaşanan volkanik patlamadan kaynaklanan toz bulutunun 30 bin 48 kilometre yükseltiye ulaştığı ve stratosfere kül geçişinin olduğu rapor edildi. Kükürtdioksit ve aerosolün atmosferin stratosfer tabakasına geçmesinin yansıması soğuma olarak gerçekleşmektedir. Volkanik-atmosferik şok dalgaları sonrasında hava basıncı bozukluklarına neden olan meteotsunami oluşup oluşturmayacağı da bir diğer tartışma konusu. Yanardağdan kaynaklanan gözlemlenebilir ani ve çarpıcı atmosferik etkilere ek olarak, bu durumun dünyanın iklimini etkileyip etkilemeyeceğini söylemek için çok erken. Uydu görüntülerinden soğumaya yol açacak büyük bir kükürtdioksit sütunu gözükmüyor bunun için daha çok veri toplanması gerektiği düşünüyorum."

AA

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçinin arazi kirasına yüzde 80 zam

    'İkinci el'e yansıması sınırlı olacak

    Kısa vadeli dış borç arttı

    Prof. Görür: Marmara’yı etkileme potansiyeli var

    Açıköğretim sınavında skandal

    Bilim dünyasında gündem Tonga'daki dev yanardağ patlaması

    Pfizer: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir

    FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Lewandowski oldu

    Son 24 saatte 64 bin 935 vaka ve 162 kişi ölüm gözlemlendi

    Her 100 bin kişideki vakalar sadece 3 ilde azaldı

    Bütçe 192 milyar TL açık verdi

    Hollanda'da salgın kısıtlamaları yasağa rağmen protesto edildi

    Japonya: Kuzey Kore 2 balistik füze denedi

    Dünyanın en zenginlerinin serveti salgın döneminde 2 katına çıktı

    Teksas'taki sinagog saldırısına 'terör eylemi' dedi

    Ege Denizi'nde ve Muğla açıklarında deprem

    Yayıncılık S.O.S. veriyor: Bıçak kemiğe dayandı

    ABD'de 'kar fırtınası' alarmı: 2 binden fazla uçuş iptal edildi

    Hekimoğlu İsmail dualarla

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hekimoğlu İsmail’in ardından
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Çekim yok, telefonlar cebe!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kendini mahkemeden üstün görenler
    Ramazan Gevrek

    ‘Bias’ tuzaklarına dikkat
    Dr. Dolunay Coşkun

    Minik serçe!
    Cevher İLHAN

    “İmralı’dakine hesap verme” komplosu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Dini rüşvet mi veriyoruz?
    Sebahattin YAŞAR

    Azıcık anlayış, lütfen!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.