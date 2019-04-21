Binlerce Faslı Rabat sokaklarında yürüyüş düzenledi

Fas'ta binlerce kişi 2016 ve 2017 yıllarında ülkenin kuzeyinde Berberilerin yoğun olarak yaşadığı Rif bölgesindeki yoksulluğu, ekonomik ve sosyal sorunları protesto eden eylemcilerin serbest bırakılması talebiyle başkent Rabat sokaklarında yürüdü.

Temyiz mahkemesi kamu düzenini bozmak ve ulusal birliği tehdit etmek suçlarıyla hapis cezası alan Rif Hareketi'nin lideri Nasser Zefzafi ile birlikte 35 tutuklu hakkındaki cezaları iki hafta önce onamıştı. Protesto yürüyüşü sırasında Berberi toplumunun bayraklarını ve hapse atılan eylemcilerin resimlerini taşıyan grup özgürlük, onur ve sosyal adalet sloganları attı ve hapisteki eylemcilerin hemen serbest bırakılması çağrısında bulundu. Yürüyüşe Rif eylemcilerinin yakınları ile insan hakları örgütleri, Berberi hareketi, solcu siyasi partiler ve yasaklı Adalet ve İhsan Cemaati de katıldı. Rif bölgesindeki protestolar Ekim 2016'da bir balıkçının polis tarafından el konulan balıklarını kurtarmaya çalıştığı sırada çöp arabasının içinde sıkışarak can vermesi ile başlamıştı. Yakındaki madenci kasabası Jerada'yı da yanına alan Rif hareketi gösterileri, 2011 yılında Kral 6. Muhammed'in yetkilerini seçilmiş meclise bırakması talebiyle başlayan ayaklanmalardan bu yana en çok 2018 yılı başında yoğunlaştı. Euronews Türkçe

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