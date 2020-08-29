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30 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü

29 Ağustos 2020, Cumartesi 23:12
Binlerce Amerikalı, polisin şiddet ve ırkçı tutumuna karşı Washington caddelerinde gösteri düzenledi.

Wisconsin’de siyah Amerikalı Jacob Blake’in beyaz bir polis tarafından vurulmasına tepki olarak düzenlenen protestolar devam ederken, başşehir Washington’da da geniş katılımlı bir anma ve yürüyüş düzenlendi. ABD’de siyahların hakları için mücadele eden Martin Luther King’in 1963 yılında tarihi “Bir hayalim var” konuşmasını yaptığı Washington’daki Lincoln Anıtı’nda düzenlenen anma töreni ve ırkçılık karşıtı yürüyüşe katılmak için binlerce kişi toplandı. 

‘Farklı bir bilinç oluşturmalıyız’

Martin Luther King’le birlikte 1963 yılındaki tarihi yürüyüş sırasında konuşma yapan ve geçtiğimiz Temmuz ayında ölen siyah Kongre üyesi John Lewis de anıldı. King’in oğullarından Martin Luther King III, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Ülkemizde farklı bir bilinç ve farklı bir iklim oluşturmamız gerekiyor. Ancak bu harekete geçmezsek olmayacak” demişti. Amerika’nın çeşitli şehirleri 25 Mayıs tarihinden itibaren halkın polisin ırkçı tutumlarına karşı gösterilerine sahne oluyor. Bir beyaz Amerikan polisi 25 Mayıs tarihinde siyahi vatandaş George Floyd’u Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde öldürülmüştü. Yaşanan cinayet Amerika halkının öfkesine sebep oldu. Amerika güvenlik güçleri ve polis başkan Trump’ın emri ile halkı bastırmaya başladı. Son haftalarda Amerika’da binlerce kişi gösteriler sırasında yaralandı veya tutuklandı.

Etiketler: irkçılık, yürüyüş
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