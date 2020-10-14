Bir Azerbaycanlı sivil daha şehit oldu

Ermenistan ordusunun, geçici ateşkese rağmen Azerbaycan yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği top atışlarında 1 sivilin daha vefat etmesiyle bugüne kadar şehit olan sivillerin sayısı 43'e yükseldi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, bugün sabah saatlerinde Terter iline yoğun top atışı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırı sonucu Narlı kasabasında yaşayan Adalet Ahundov (51) vefat etti. Ermenistan'ın son saldırılarında şehit olan sivil sayısı 43'e yükseldi. Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı. AA

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