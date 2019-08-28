Birleşik Arap Emirlikleri'nde İslâm'ı anlatan Kur'an Parkı açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE) açılan Kur'an Parkı yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. İçinde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ağaçları da barındıran park 60 futbol sahası büyüklüğünde.

Geçtiğimiz aylarda insanların İslam inancını daha iyi anlamaları amacıyla Kur'an Parkı açıldı. Ziyaretçilere yeşil alan sunan bu park 60 futbol sahası büyüklüğünde. Parkın içindeki bahçelerde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen incirden sarımsağa, zeytinden nara pek çok sağlıklı ve şifalı bitkiyi keşfetmek mümkün. Mucizeler Mağarası'nda ise Kur'an-ı Kerim'de geçen yedi mucize, mağaranın duvarlarına yansıtılarak ziyaretçilere gösterimli anlatılıyor. ***

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