BM Afganistan'a hava yoluyla insani yardım ulaştırıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), kışın yaklaşmasıyla yaşam şartlarının ağırlaştığı Afganistan'a hava yoluyla insani yardım ulaştırmaya başladıklarını açıkladı.

BM'nin Cenevre ofisindeki çevrim içi basın toplantısına katılan BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Sözcü Mantoo, iç çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş Afgan sivillere ulaştırılmak üzere 33 ton kış şartlarına hazırlama ekipmanının, BMMYK uçağına yüklenerek Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Afganistan'ın başkenti Kabil'e doğru havalandığını bildirdi.

Uçağın bu sabah BAE'nin Şarika Havalimanı'ndan hareket ettiğini ve TSİ 17.30'da Kabil'e ineceğini belirten Mantoo, diğer insani yardım sevkiyatının da 4 ve 7 Kasım'da hava yoluyla bölgeye ulaştırılacağını kaydetti.

Mantoo, her biri 25 kilogram ağırlığındaki kış şartlarına hazırlama ekipmanının, soğuğa karşı yalıtımı güçlendiren yer kaplama, döşeme gibi malzemelerden oluştuğu bilgisini paylaştı.