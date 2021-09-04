BM, Afganistan için insani yardım konferansı düzenleyecek

Birleşmiş Milletler (BM), 13 Eylül’de İsviçre’nin Cenevre şehrinde Afganistan için bakanlar düzeyinde insanî yardım konferansı düzenleyecek.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Afganistan’da hayatî derecede önem taşıyan insanî yardımların devam edebilmesi için gereken fonun tamamlanabilmesi amacıyla Cenevre’de üst düzey katılımlı konferans düzenleneceğini duyurdu. Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de konferansa katılmak için Cenevre’ye seyahat edeceğini belirtti. BM, Afga-nistan’da insanî yardımlara devam edebilmesi için 1,3 milyar dolar fona ihtiyaç duyuyor ancak şimdiye kadar bu fonun sadece yüzde 39’u tamamlandı. BM’nin insanî felâket riski yaşanabileceği uyarısı yaptığı Afganistan’da 38 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor. BM yetkilileri, her 3 Afganistan vatandaşından birinin bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmediğini belirtiyor. BM’ye göre, 5 yaş altı Afgan çocukların yaklaşık yarısının gelecek 12 ay içinde aşırı derece yetersiz beslenmeye maruz kalabileceği tahmin ediliyor. AA

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