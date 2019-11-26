BM'den iklim değişikliği uyarısı

Birleşmiş Milletler, küresel sıcaklıkların bu yüzyılda keskin bir şekilde artabileceği ve bunun "yıkıcı" sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), sera gazı yoğunluğunun 2018'de rekor seviyelere ulaşmasının ardından küresel sıcaklıkların bu yüzyılda keskin bir şekilde artabileceği ve bunun sonucunda ortaya çıkacak iklim değişikliğinin "yıkıcı" etkiler doğurabileceği uyarısında bulundu.

BM'nin alt kuruluşlarından UNEP, İspanya'nın başkenti Madrid'de gelecek hafta başlayacak BM İklim Zirvesi'nden önce açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğine ilişkin önemli uyarılar yaptı.

Raporda, ülkelerin Paris İklim Anlaşması'daki taahhütlerini güçlendirmek zorunda oldukları 2020'ye sayılı günler kala, 2020 ile 2030 arasında küresel sera gazı yoğunluğunun her yıl yüzde 7,6’lık azaltılması gerektiği vurgulandı, aksi halde, anlaşmanın 1,5 derece hedefinin gerçekleştirilme fırsatının kaçacağına dikkat çekildi.

UNEP raporunda, Paris İklim Anlaşması'ndaki tüm taahhütler yerine getirilse bile küresel ölçekte hava sıcaklıklarının 3,2 derece artacağı, bunun da daha geniş ve tahrip edici iklim değişikliklerine yol açacağı uyarısında bulunuldu.

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ülkelerin taahhütlerini yerine getirmek için 2020 sonunu beklememesi ve her şehrin, bölgenin, işletmenin ve bireyin şimdiden harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.