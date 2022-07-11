BM'den Srebrenitsa mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Bosna-Hersek'teki Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının aileleriyle dayanışmasını teyit etti ve "bu tür suçların tekrarlanmasını önlemek için kapsamlı hesap verebilirlik ve adalet için çalışma gereği" çağrısında bulundu.

Srebrenitsa'da defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı 6 bin 721'e yükseldi

Bugün toprağa verilecekler...

17 yaşındayken katledilen bir Srebrenitsa kurbanı daha: Elvir Muminovic

Kanayan yara Srebrenitsa soykırımının üzerinden 27 yıl geçti... BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Bugün, BM Soykırımı Önleme Özel Danışmanı Alice Weremo Ndereto, Srebrenica Anıt Merkezi'nde düzenlenen resmi törene katıldı ve Srebrenitsa soykırımının, bazıları hâlâ kayıp olan kurbanları, hayatta kalanlar ve aileleriyle dayanışmasını ifade etti." dedi. Haq, "Özel Danışman, bu tür suçların tekrarlanmamasını sağlamak için kapsamlı hesap verebilirlik, adalet, tazminat ve gerçek ve kalıcı uzlaşma için çalışma gereğini vurguladı." ifadesine yer verdi. Sözcü Yardımcısı, Srebrenitsa soykırımının 27. yılında Ndereto'nun, soykırımın inkarı, insanlığa karşı suçlar, savaş suçlarının yanı sıra savaş suçlularının yüceltilmesi, nefret söylemi ve bölücü söylem konularındaki endişelerini dile getirdi. Katliamın 27. yılı Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgalinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilenler toplu mezarlara gömüldü. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. AA

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