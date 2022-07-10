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17 yaşındayken katledilen bir Srebrenitsa kurbanı daha: Elvir Muminovic

10 Temmuz 2022, Pazar 13:19
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında öldürülen Elvir Muminovic, soykırımın 27. yılında, yarın yapılacak anma töreninde defnedilecek.

Kanayan yara Srebrenitsa soykırımının üzerinden 27 yıl geçti...

 

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen kurbanlar arasında yer alan ve kemikleri Haziran 2021'de bulunan Muminovic, 11 Temmuz'da düzenlenecek toplu cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlanacak.

Sırplar tarafından öldürülen 8 bin 372 Boşnak sivilin arasında kardeşi bulunan Almir Muminovic, o günlere dair hatırladıklarını anlattı.

Kardeşi Elvir'in 13 Temmuz 1995'te Srebrenitsa yakınlarındaki Konjevic Polje'de kaybolduğunu söyleyen Muminovic, kardeşinin vücudunun tamamı bulunmamış olsa da tespit edilen kemikleriyle cenaze töreninin düzenlenecek olmasından duyduğu rahatlığı dile getirdi.

"Vücudundan 18 kemik parçası çıkardım

Muminovic, savaştan önce Srebrenitsa yakınlarında Drina Nehri kenarındaki Barakovici köyünde mutlu bir hayat sürdüklerini ancak 9 Mayıs 1992'de köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Annem, babam, kardeşim ve ben birlikte yaşıyorduk. Kardeşim 17 yaşındaydı, benden 3 yaş küçüktü. Evimizin yakınlarına düşen havan topu ile yaralandı. Havan topu, kardeşimin arkadaşına denk gelmiş, ondan fırlayan kemik parçaları ise kardeşimin vücudunun farklı yerlerine saplanmıştı. Vücudundan 18 kemik parçası çıkardım. Yaralı olduğu için Potoçari'ye gitmek istemedi. Annem ve babam, Potoçari'de kaldı biz ise ormanlık alana doğru ilerledik. Onlarla ne zaman ayrıldık hatırlamıyorum."

Binlerce erkek ve çocukla güvenli bölge Tuzla'ya doğru ilerlediklerini kaydeden Muminovic, "Kardeşimle yolda beraberdik. Bir yerde yan yana oturduk. Aniden patlamalar olmaya başladı. Ben hemen yere yattım. Ateş durunca kalktım ve kardeşimi aradım ama bulamadım. Kardeşimi son kez orada gördüm." ifadesini kullandı.

Muminovic, kardeşinin geçen yıl ulaşılan kemik kalıntılarının tam olmadığını aktararak, "Maalesef vücudu tam değildi ama büyük bir kısmı bulundu. Kimliğinin tespit edildiğini duyunca sanki bir saat önce öldürülmüş gibi hissettim. Ama yine de kemiklerini bulduğumuz ve defnedeceğimiz için mutluyum." diye konuştu.

Srebrenitsa'dan gidip başka yerde yaşama ve çalışma fırsatı olduğunu ama bunu her zaman reddettiğini vurgulayan Muminovic, "Beni burada tutan şey buydu. Sonunda cenaze namazını kılabileceğiz ve mezarının nerede olduğunu bileceğiz. Çocuklarım amcalarının mezarının yerini bilecek. Çok zor bir durum." ifadelerini kullandı.

Elvir babasının yakınına defnedilecek

Muminovic, kardeşi Elvir'in sakin biri olduğunu anlatarak, "Okul yıllarından arkadaşları bana ulaştı ve eski fotoğraflarını verdi. Kimliği tespit edilene kadar hep, belki yaşıyordur ve bir yerlerde saklanıyordur umudu besliyordum." dedi.

Babasının da soykırım kurbanı olduğuna ve 2008'de toprağa verildiğine değinen Muminovic, kardeşini de babasının yakınına defnedeceklerini söyledi.

Bu arada bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek. "Toprağa verilecek kurbanların en genci" öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic olurken, öldürüldüğünde 59 yaşında olan Husejin Krdzic de "bu yıl toprağa verilecek en yaşlı soykırım kurbanı" olarak kayıtlara geçti.

Srebrenitsa'da ne oldu?

​​​​​​​Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.

AA

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