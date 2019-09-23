BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı kınaması

BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlallerinden dolayı Suudi Arabistan'ı kınadı.

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