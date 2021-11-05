BM’den vatansızlar için çağrı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), vatansız kişilerin sorunlarının çözülmesine dair sürecin hızlandırılması konusunda uluslararası camiaya çağrı yaptı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 2014’te dünya genelinde vatansızlığı sona erdirmek için başlatılan “#Aidim” kampanyasının 7’nci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Vatansızlığı bitirmek için son birkaç yılda önemli adımlar atıldığını belirten Grandi, “Devletler, milyonlarca insanı vatansız bırakan veya çocukların vatansız doğmasına sebep olan yasal boşlukları kapatmak için daha fazlasını yapmalıdır.” ifadesini kullandı. Grandi, #Aidim kampanyasının başlatılmasından bu yana 27 ülkede 400 bin kişinin vatandaşlık kazandığına dikkati çekerek, son 7 yılda 29 ülkenin Vatansızlık Anlaşması’nı kabul ettiğini kaydetti. AA

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