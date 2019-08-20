BM'den Yemen uyarısı

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, "Yemen'in parçalanma riski giderek artıyor bu yüzden barış sürecinin hızlandırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kaybedecek zaman yok." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de devam eden çatışmaların sahadaki durumu hızla değiştirdiği ve ülkenin parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Griffiths, Sana, Taiz, Al-Jawf, Al-Bayda, Hajjah ve Al-Dali'de çatışmaların devam ettiğini söyledi. Verilen taahhütlere rağmen Sana Havalimanı'nın halen açılmadığını, Hudeyde Anlaşması'nın yeterince hızlı uygulanamadığını, Taiz konusunda varılan anlaşma ve esir değişimine dair somut adımlar atılamadığını vurgulayan Griffiths, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil alt yapıyı kasten hedef alan saldırılarını ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Aden'deki hükümet binalarını ele geçirmeye yönelik girişimlerini de kınadı. Griffiths, Yemen'in sosyal yapısının zarar gördüğüne, şiddetin ve çatışmaların ülkenin güneyindeki diğer vilayetlere sıçrayabileceğine ve sahadaki durumun hızla değiştiğine dikkati çekerek, ''Yemen'in parçalanma riski giderek artıyor bu yüzden barış sürecinin hızlandırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kaybedecek zaman yok.'' dedi. AA

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