Bölgedeki savaş tetiklendi

Pentagon’un, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ve Haşdi Şabi’nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürüldüğünü onaylamasının ardından ABD Senatörlerinden tepki geldi.

Senatörlerden bazıları ABD’yi savaşa sürüklemekle suçlarken bazıları ise ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti. Duvar’ın haberine göre, Süleymani’nin ABD hava saldırısıyla öldürülmesine tepki gösteren bazı Demokrat senatörler, ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘ABD’yi savaşa sürüklemekle’ suçladı. Demokrat Senatör Chris Murphy, şu değerlendirmede bulundu: “Süleymani’nin ABD’nin düşmanı olduğu açıktı ancak burada sorulması gereken asıl soru şu: ABD, Kongrenin izni olmadan İran’ın en güçlü ikinci ismine suikast düzenleyerek, korkunç büyüklükte bölgesel bir savaşı mı tetikledi? Bizim genelde yabancı siyasî figürleri öldürmememizin sebebi, böyle bir adımın daha fazla Amerikalının ölmesine sebebiyet vereceği inancıdır.” Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Parti’den Nancy Pelosi ise “Hava saldırısı, şiddetin daha da tehlikeli bir şekilde tırmanmasını provoke ediyor. Amerika -ve dünya- gerilimin geri dönüşü olmayacak bir noktaya kadar yükselmesini göze alamaz” dedi.