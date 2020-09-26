"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Boris Johnson'dan dünya liderlerine çağrı: Birlik olalım

26 Eylül 2020, Cumartesi 19:08
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dünya liderlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede birlik olmaya çağırdı, gelecekteki salgınları önlemek için de 5 maddelik plan sundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesajla hitap etti.

Kovid-19 ile mücadelenin 9. ayında uluslararası toplum kavramının paramparça göründüğünü kaydeden Johnson, "Bu şekilde devam edemeyeceğimizi biliyoruz. Ortak düşmanımıza karşı birleşip gücümücü ona yöneltmezsek herkesin kaybedeceğini biliyoruz." dedi.

İnsanlığın bu "çirkin çatlakları" onarmasının zamanının geldiğini belirten Johnson, ülke olarak bu konuda ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) ilk aşamada 71 milyon sterlinlik destek vereceklerini bildiren Johnson, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) gelecek 4 yıl içinde 340 milyon sterlinlik katkı sağlayacaklarını duyurdu.

5 maddelik plan

İngiliz Başbakan, "küresel sağlık krizlerini önlemek için yenilikçi ve yeni bir yaklaşımı temsil ettiğini" söylediği 5 maddelik planı da açıkladı.

Bill ve Melinda Gates Vakfı ve İngiltere merkezli The Wellcome Trust ile istişare içinde geliştirilen plan, Kovid-19 gibi tehlikeli patojenlerin hayvanlardan insanlara geçmesini önceden tanımlamak için dünya çapında "zoonotik merkezler" ağı geliştirilmesi önerisini içeriyor.

Planda, tedavi ile aşılar için üretim kapasitesi geliştirilmesi, bu sayede de denenmiş ve test edilmiş tedavi ile aşıların ortaya çıkan tehditlere karşı kullanıma hazır tutulması isteniyor.

Gelecekteki olası bir sağlık krizinin önceden belirlenmesi için küresel pandemi erken uyarı sistemi kurulması da planda öneriliyor.

Planda, gelecekteki acil bir sağlık krizine karşı küresel protokoller üzerinde de şimdiden anlaşılması isteniyor. Böylece bilgi paylaşımından koruyucu ekipman tedarikine kadar her şeyi kapsayan ortak bir protokolün salgınlara daha etkin karşılık verilmesini sağlayacağı ifade ediliyor.

Yeni tip koronavirüsle mücadeleyi zorlaştıran ihracat yasaklarının azaltılması istenen planda, İngiltere'nin 1 Ocak'tan itibaren Kovid-19 açısından kritik öneme sahip birçok üründe tarifeleri kaldıracağı vurgulanıyor.

AA

Etiketler: Boris Johnson, dünya liderleri, çağrı, birlik
Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Partili Cumhurbaşkanı üniversiteleri siyasallaştırdı

    3 milyon Uygur toplama kamplarında

    Günde 12 bin kişi açlıktan ölebilir

    Vergi affında kritik süreç

    Türkiye'de 1511 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

    Boris Johnson'dan dünya liderlerine çağrı: Birlik olalım

    Yunanistan Başbakanı'ndan Erdoğan'a 'diplomasi' çağrısı

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 928 ölüm daha

    Göçmenler ve ihtiyaç sahipleri için çamaşırhane

    Ruhani, ABD yaptırımlarının faturasını açıkladı

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 32 milyon 792 bini geçti

    Lübnan'da başbakan istifa etti

    'Yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında'

    Fahrettin Altun: AB'den yaptırım beklemiyoruz

    Afrika'daki vaka sayısı 1.5 milyona yaklaştı

    Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

    Ukrayna'da ölü sayısı 25'e yükseldi

    'Çin, son 3 yılda 8 bin 500 dini mekanı yok etti'

    İran 5,2 ile sallandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Türkiye modeli” böyle mi olmalıydı?
    Ahmet BATTAL

    Biz çekiliyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Babalar ve oğullar
    Faruk ÇAKIR

    Almanya’da ezan kararı
    Genel

    Koronavirüs mutasyona uğradı bulaşıcılığı arttı
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun?
    Genel

    Amerika’da bir aile Müslüman oldu
    Ali FERŞADOĞLU

    Söz güzelleri
    Genel

    Önce temel hak ve hürriyetler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.