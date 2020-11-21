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21 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Boris Johnson, G-20 liderlerine salgını yenmek için birlikte çalışma çağrısı yaptı

21 Kasım 2020, Cumartesi 19:59
İngiltere Başbakanı Johnson, G-20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Kovid-19 salgınını yenmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için birlikte çalışılması ve daha iddialı adımlar atılması çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılan ve çevrim içi düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde liderlere hitap etti. 

Salgın nedeniyle benzeri görülmemiş bir yıl yaşandığını kaydeden Johnson, "Yalnızca güçlerimizi birleştirip birlikte çalışırsak koronavirüsü yenip bu krizden daha iyi şekilde çıkabiliriz. Hepimizin kaderleri birbirine bağlı." dedi.

Son haftalarda aşı konusunda cesaret verici gelişmeler görüldüğüne dikkati çeken Johnson, "İngiltere, olası bir aşıya dünyadaki herkesin erişebileceği sözünü vermişti. G-20 ülkelerinin de hep beraber bu çabayı desteklediğini görmek istiyorum." diye konuştu.

Johnson, hafta içi "Yeşil Sanayi Devrimi" için 10 maddelik bir plan açıkladığını hatırlatarak, daha yeşil bir geleceğin ancak dünyanın önde gelen ekonomilerinin iklim değişikliğini önlemek için daha hırslı adımlar atmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Gelecek ay bir iklim zirvesi yapılacağına da işaret eden Johnson, G-20 ülkeleri liderlerini salgını yenmek ve dünyayı korumak için iddialı taahhütlerde bulunmaya, ortak kabiliyet ve kaynaklardan yararlanmaya çağırdı.

AA

Etiketler: Boris Johnson, G-20, lider, çağrı
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