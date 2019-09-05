'Boris Johnson müslüman kadınlardan özür dilemeli'

İngiltere Parlamentosu'nda İşçi Partisi milletvekili Tanmanjeet Singh, Başbakan Boris Johnson'ın Müslüman kadınlar hakkında söylediği sözlerden dolayı özür dilemesini istedi.

Johnson, daha önceki söylemlerinde tesettürlü Müslüman kadınları 'banka soyguncuları' ya da 'posta kutusu' olarak tarif ederek büyük tepki toplamıştı.

Sih inancına mensup İngiliz Milletvekili Dhesi mecliste yaptığı konuşmasında "Zaten kırılgan durumda olan Müslüman kadınların ‘banka soyguncuları' yada 'posta kutuları' olarak tarif edilmelerinden dolayı incinmesini ve acısını anlıyoruz. Boris Johnson, aşağılayıcı hareketinden ve ırkçı ifadelerinden dolayı ne zaman özür dileyecek?" diye konuştu.

Çocukluğundan beri kıyafeti sebebiyle kendisinin de dışlanıcı ifadelere maruz kaldığını ifade eden Singh "Eğer ben türban takmaya karar verirsem, ya da siz haç takmaya karar verirseniz, diğeri kipa ya da takke takmaya karar verirse, ya da başkası hicap veya burka giymeye karar verirse, Avam Kamarası'nın değerli üyeleri için görünüşümüzle ilgili bu aşağılayıcı, bölücü ifadeleri kullanmak için atış serbest mi olacak?” diyerek Başbakan Johnson'a olan tepkisini dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise cevap hakkını kullanarak "Bu hükümet altında bu ülkenin tarihindeki en çeşitli kabinesine sahibiz." diye konuştu.