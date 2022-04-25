Borrell'den 'Rusya'ya enerji ambargosu' hakkında açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatına yönelik tam bir ambargo veya cezalandırıcı bir tarife için AB üye ülkelerinden yeterli desteğin gelmediğini söyledi.

Alman Die Welt gazetesine verdiği demeçte konunun gelecek ay sonunda gerçekleşecek AB zirvesinde tartışılacağını fakat o zamana kadar konuyla ilgili herhangi bir karar beklemediğini söyleyen Borrel, "Şu anda AB'de bu sorun üzerinde birlik olmuş bir duruşumuz bulunmuyor" dedi.

Tüm AB ülkelerinin Rus petrol ve gazına olan bağımlılıklarını azaltmak için çalıştığını da belirten yüksek temsilci, bloğun sonunda bağımlılığını azaltabileceğine inandığını da sözlerine ekledi: "Bu bir noktada sağlandığında Rusya, petrol ve gaz işinden elde edilen gelirlerin kaybolduğunu acı bir şekilde hissedecek"

Avrupa Birliği'nde birçok ülke Rusya'nın ana döviz kaynağının petrol ve gaz ihracatı olması ve Ukrayna işgalinin finansmanını etkin bir şekilde bu sayede sağlamasından dolayı petrol ödemelerine son verilmesi çağrısında bulunuyor.

Bazı birlik ülkeleri Rusya'ya altıncı bir yaptırım paketi için bastırıyor ve Brüksel, ilave önlemlerin bir parçası olarak tam bir petrol ithalatı yasağının Rusya'ya uygulanması seçeneğini masaya yatırıyor.

AB istatistik ofisi Eurostat'ın son verilerine göre, Birliğin en büyük petrol tedarikçisi konumundaki Rusya, 2020'de AB'nin ihtiyacının dörtte birinden biraz fazlasını tedarik etti.