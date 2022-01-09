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Borrell: Dış askeri destek Kazakistan'ın egemenliği ve bağımsızlığına saygı göstermeli

09 Ocak 2022, Pazar 13:38
Avrupa Birliği (AB), Kazakistan'daki olaylardan endişe duyulduğunu, ülkeye giden dış askeri desteğin Kazakistan'ın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan'daki olaylarla ilgili AB adına açıklama yaptı.

Borrell, Kazakistan'daki barışçıl gösterilerden sonra başlayan şiddet olaylarından endişe duyduklarını, şiddet eylemlerini kınadıklarını ifade etti.

Olayların başka amaçlar için suistimal edilmemesi gerektiğini belirten ve itidal çağrısında bulunan Borrell, "Krizin barışçıl çözümüne yardım sağlamaya hazırız. Dış askeri destek Kazakistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve vatandaşların temel haklarına saygı göstermelidir." ifadesini kullandı.

Borrell, ayrıca Kazakistan makamlarına toplanma hürriyeti, ifade ve basın özgürlüğü gibi temel haklara yönelik taahhütlerine uyma çağrısında bulundu.

Olaylarda 5 bin 135 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki operasyonlarda gözaltına alınanlara ilişkin bilgi verildi.

Ülke genelinde gözaltına alınanların sayısının 5 bin 135'e çıktığı ifade edilen açıklamada, protestolar esnasında kamu düzeni ve ülkenin anayasal düzenini korurken yaralanan güvenlik güçlerinin sayısının 1300'den fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 300 kişinin üzerlerinde ateşli silahlar ve cep telefonları dahil çalıntı mallar ve yüksek miktarda para ile arabayla ve yaya olarak ülkeyi terk etmek için sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şu anda ülkede asayişi ve düzeni sağlamak için terörle mücadele operasyonu devam ediyor. Bugün, ülkenin tüm bölgelerinde durum istikrara kavuştu. Daha önce el konulan bütün yerel yönetim binaları kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede dün gözaltına alınanların sayısı 4 bin 266 olarak açıklanmış, bunlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu belirtilmişti.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak’ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı. Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyor.

AA

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