"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Borrell: Türkiye’de halk demokrasinin yolunu açtı

03 Nisan 2024, Çarşamba 00:10
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell “(Yerel seçimler) Türkiye’yi onurlandırmakta ve vatandaşların yerel demokrasiye olan bağlılığını göstermektedir” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 31 Mart seçimlerinin düzenleniş biçiminden ötürü Türkiye’yi öven bir açıklama yayınladı.

Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Belediye seçimlerinin sakin ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye’yi onurlandırmakta ve vatandaşların yerel demokrasiye olan bağlılığını göstermektedir” dedi. Borrell ayrıca “Temel haklar ve demokrasi ilişkilerimizin merkezinde yer almaktadır: (Türkiye’yi) AB’ye yakınlaştıran reformlar üzerinde birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başka bir Türkiye mümkün görünüyor

DW Türkçe’nin haberine göre, 31 Mart yerel seçimlerinde ana muhalefet partisi CHP’nin ülke çapında kazandığı zafer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partisi AKP’nin büyük kan kaybı Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Frankfurter Allgemeine Zeitung, seçim sonuçlarının Erdoğan’ın şimdiye kadar aldığı en büyük yenilgi olduğuna ve partisinin ilk kez seçimlerden ikinci olarak çıktığına işaret ediyor: “Merkeziyetçi Türkiye’de belediye başkanlarının önemli bir hareket alanı yok. Değişen şey, ülkedeki hava. Ve bu çok önemli. Uzun süredir ilk kez başka bir Türkiye mümkün görünüyor. Otokrasiye doğru durdurulamaz şekilde kayan bir ülke görünümü yok artık.”

Türkiye’de sandık hâlâ anlamlı

Yurt dışındaki araştırmalarda son dönemde Türkiye’yi sürekli Rusya ya da Çin’le özdeşleştiren yaklaşımlar görülmeye başlandığına dikkat çeken PanoramaTR Araştırma Direktörü Osman Sert, “Bu seçimlerle anladık ki Türkiye’de sandık hâlâ anlam ifade ediyor. Dünya tarihinde son dönemde bu kadar hâkim bir liderin kaybettiği en büyük seçim” diyor. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, partisinin aldığı seçim sonucunu “Bu bir ‘dip dalga’ değil. Görünen köydür. Bir siyasi afettir” sözleriyle değerlendirdi. Yüksek Seçim Kurulu’na göre büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı geçmiş seçimlere göre düşerek yüzde 78,11 oldu. İktidara yakın kesimler ve medya her ne kadar AKP’deki oy kaybını tek sebebe bağlayarak suçlu olarak “sandığa gitmeyen küskün AKP’li seçmenleri” gösterse de siyasi analistler bu görüşe katılmıyor ve AKP’nin kaybını süreç içinde okumak gerektiğini belirtiyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 340
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şifa Hastanesi'nde vahim bir durum yaşanıyor

    Yunanistan'daki orman yangını devam ediyor

    Toplumda ciddi bir rahatsızlık var

    Unutmaya yüz tutmuş bir sünnet: İtikaf

    Oruç, sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün ilacıdır!

    Tek adam rejimiyle ekonomi düzelmez

    Erdoğan, İsrail’le arayı düzeltmek istiyor

    AKP kendi seçmenini küstürdü

    Bu başarı helalleşmenin sonucu

    Borrell: Türkiye’de halk demokrasinin yolunu açtı

    Toplum baskısı erken seçim getirebilir

    Yargıtay bir haftadır başkanını seçemiyor

    Gayrettepe'de çıkan yangında 29 kişi öldü

    Emekli sandıkları patlattı

    İYİ Parti’ye sandıktan kongre çıktı

    Meclis çoğunluğunu da aldılar

    İsrail tarafından düzenlenen saldırı cevapsız kalmayacak

    Şam'daki konsolosluk binasına saldıran İsrail'i pişman edeceğiz

    Biden, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki katliam ve yıkımından sorumlu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İttifak sandıkta kuruldu, ama...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî zelzele
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk yoluna dönün!
    Genel

    Erdoğan, İsrail’le arayı düzeltmek istiyor
    Genel

    Bu başarı helalleşmenin sonucu
    Ahmet BATTAL

    Muhalefet devleti yendi
    Genel

    AKP kendi seçmenini küstürdü
    Veysel Kasar

    Unutmaya yüz tutmuş bir sünnet: İtikaf
    Genel

    Toplumda ciddi bir rahatsızlık var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.