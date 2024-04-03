Borrell: Türkiye’de halk demokrasinin yolunu açtı

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell “(Yerel seçimler) Türkiye’yi onurlandırmakta ve vatandaşların yerel demokrasiye olan bağlılığını göstermektedir” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 31 Mart seçimlerinin düzenleniş biçiminden ötürü Türkiye’yi öven bir açıklama yayınladı.

Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Belediye seçimlerinin sakin ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye’yi onurlandırmakta ve vatandaşların yerel demokrasiye olan bağlılığını göstermektedir” dedi. Borrell ayrıca “Temel haklar ve demokrasi ilişkilerimizin merkezinde yer almaktadır: (Türkiye’yi) AB’ye yakınlaştıran reformlar üzerinde birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başka bir Türkiye mümkün görünüyor

DW Türkçe’nin haberine göre, 31 Mart yerel seçimlerinde ana muhalefet partisi CHP’nin ülke çapında kazandığı zafer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partisi AKP’nin büyük kan kaybı Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Frankfurter Allgemeine Zeitung, seçim sonuçlarının Erdoğan’ın şimdiye kadar aldığı en büyük yenilgi olduğuna ve partisinin ilk kez seçimlerden ikinci olarak çıktığına işaret ediyor: “Merkeziyetçi Türkiye’de belediye başkanlarının önemli bir hareket alanı yok. Değişen şey, ülkedeki hava. Ve bu çok önemli. Uzun süredir ilk kez başka bir Türkiye mümkün görünüyor. Otokrasiye doğru durdurulamaz şekilde kayan bir ülke görünümü yok artık.”

Türkiye’de sandık hâlâ anlamlı

Yurt dışındaki araştırmalarda son dönemde Türkiye’yi sürekli Rusya ya da Çin’le özdeşleştiren yaklaşımlar görülmeye başlandığına dikkat çeken PanoramaTR Araştırma Direktörü Osman Sert, “Bu seçimlerle anladık ki Türkiye’de sandık hâlâ anlam ifade ediyor. Dünya tarihinde son dönemde bu kadar hâkim bir liderin kaybettiği en büyük seçim” diyor. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, partisinin aldığı seçim sonucunu “Bu bir ‘dip dalga’ değil. Görünen köydür. Bir siyasi afettir” sözleriyle değerlendirdi. Yüksek Seçim Kurulu’na göre büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı geçmiş seçimlere göre düşerek yüzde 78,11 oldu. İktidara yakın kesimler ve medya her ne kadar AKP’deki oy kaybını tek sebebe bağlayarak suçlu olarak “sandığa gitmeyen küskün AKP’li seçmenleri” gösterse de siyasi analistler bu görüşe katılmıyor ve AKP’nin kaybını süreç içinde okumak gerektiğini belirtiyor.

Haber Merkezi