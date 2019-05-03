"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Bosna'daki savaşta yıkılan Alaca Camii ibadete açılıyor

03 Mayıs 2019, Cuma 11:30
Bosna'daki savaşta temellerine kadar yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle yeniden inşası tamamlanan tarihi Alaca Cami yarın düzenlenecek törenle ibadete açılacak.

Bosna'daki savaşta Sırp askerler tarafından temellerine kadar yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle yeniden inşa edilen Alaca Cami düzenlenecek törenle yarın ibadete açılacak.

Bosna Hersek'in doğusundaki Foça şehrinde, Mimar Sinan'ın yakın çalışma arkadaşı olan Hasan Nezir tarafından 1549'da inşa edilen ve "Bosna'nın İncisi" olarak da nitelendirilen caminin açılışı için hazırlıklar tamamlandı.

İsmini içinde ve dışındaki renkli kalem işlerinden alan yaklaşık beş asırlık caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenecek törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in de katılması bekleniyor.

Yeniden inşası beş yıl sürdü

Bosna Hersek'teki klasik Osmanlı mimarisi ile yapılan ilk camilerden olan Alaca Cami, Bosna'daki savaşın başladığı 1992 yılında Sırplar tarafından dinamitlenerek temellerine kadar yıkıldı.

Caminin taşları bugünkü yerinden yüzlerce metre uzakta iki farklı noktada gömülü olarak bulundu. Caminin yıkılması ve tüm kalıntılarının kasten saklanması, Sırpların bölgedeki Müslüman izlerini tamamen silmeye çalıştığının en büyük göstergelerinden biri kabul ediliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle Alaca Cami'nin yeniden inşasına 2014 yılında başlandı.

Bu arada, savaşa kadar Foça'da 12 cami varken, bunların tamamı savaş yıllarında Sırplar tarafından yıkıldı. Alaca Cami'nin yanı sıra bugüne kadar Atik Ali Paşa ve Hünkar camileri de yeniden inşa edilip ibadete açıldı.

AA

Etiketler: Bosna Hersek, Alaca Camii, Hasan Nezir, Mimar Sinan
Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cenevre'de 7 ülke Suriye gündemiyle toplandı

    Trump'ın damadı Kushner'den Filistin barışı açıklaması

    AYM'den Ahmet Altan'ın bireysel başvurusuna ret

    İmamoğlu: Yapılmış seçimin üzerine başka yorum düşünmüyoruz

    Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan seçim açıklaması

    Gıda fiyatları yüzde 31 arttı

    OHAL Komisyonu 70 bin 406 başvuruyu karara bağladı

    ABD: Türkiye ile görüşmeler pozitif ve yapıcıydı

    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün: Polis evime geldi, işlem yapmadan gitti

    Türkiye ve Azerbaycan askeri tatbikat yapıyor

    Geçici görevlendirmeler ile ilgili yeni düzenleme

    İsrail çocuk istismarcısı

    Camide babalık eğitimi

    Güleçyüz ve Özdabak’ın dâvâsı Eylül’e ertelendi

    "Güvenilen insanlar olmak zorundayız"

    Belediyelerin metro gelirleri hakkındaki iddialara ilişkin Bakanlıktan açıklama

    Dünya Sağlık Örgütü: Libya'da ölü sayısı 376'ya yükseldi

    Öğretmenin işi çok, aldığı ücret az

    Ne yapsalar reform

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güleçyüz ve Özdabak’ın dâvâsı Eylül’e ertelendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Haksızlığa muhalefet suç sayılamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ömür sermayesi az; lüzumlu işler çok
    Süleyman KÖSMENE

    Adalet mülkün temelidir
    Cevher İLHAN

    Seçimlerde şâibe algısı oluşturmak
    Genel

    Camide babalık eğitimi
    Genel

    İsrail çocuk istismarcısı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Armağan Bahtiyar

    Merhum Ali Göllü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.