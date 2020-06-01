İran Sağlık Bakanı Nemeki, ülkesinde halk ve yöneticilerden birçoğunun Kovid-19 tehlikesini dikkate almadığını belirterek, "Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz." dedi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Malesef ülkemizde birçok kişi salgının sona erdiğini düşünüyor. İki gün önce Meşhed'e gittim. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor, maske takılmıyordu. 3 aydır çabalıyoruz. Gördüğüm manzara çok üzücüydü. Ruhuma kırbaç yemiş gibi oldum." dedi. Kovid-19'un yayılma hızına dikkat çeken Nemeki, "İnsanlarımız Kovid-19'un bittiğini düşünüyor ve çok kolay bir şekilde geri döneceğini hesap etmiyorlar. Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz." ifadelerini kullandı. Nemeki, bazı yöneticilerin kendisine tedbirlerin kaldırılması konusunda baskı yaptıklarını sözlerine ekledi. Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı ölüm 7 bin 797'ye, vaka sayısı 151 bin 466'ya ulaştı. AA

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