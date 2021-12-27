Brezilya'da aşırı yağış nedeniyle iki baraj taştı

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinde şiddetli yağmurların ardından bir baraj çöktü bir diğeri de taştı. Yüzlerce ev sular altında kalırken, şiddetli yağışların neden olduğu baskınlarda 18 kişi can verdi.

Bahia Eyaleti'nde Vitoria da Conquista yakınlarında bulunan Verruga nehri üzerine kurulu Iguam barajı cumartesi akşamı şiddetli yağışların ardından çöktü. Görevliler, başta Itambe kasabası olmak üzere birçok evi tahliye etmek zorunda kaldı. Buranın 100 kilometre kuzeyinde yer alan Jussiape'de kurulu baraj da aşırı yağış nedeniyle taştı. Eyalette geçen haftadan beri etili olan yağışlar nedeniyle oluşan sel suları birçok yerleşim yeri ve altyapıya ağır zarar verdi. Euronews Türkçe

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