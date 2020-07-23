"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da salgının bilançosu ağırlaşıyor

23 Temmuz 2020, Perşembe 11:20
Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1284, Meksika'da 790, Hindistan'da 1129 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1284 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1284 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 82 bin 771, vaka sayısı da 67 bin 860 artarak 2 milyon 227 bin 514’e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 439 bin 446 vaka ve 20 bin 532 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 532 bin 138 oldu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da toplam can kaybı 41 bini geçti

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 790 artarak 41 bin 190'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı ise 6 bin 19 artışla 362 bin 274'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 231 bin 403 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan'da toplam can kaybı 29 bin 861'e yükseldi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1129 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 861'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 45 bin 720 artarak 1 milyon 238 bin 635'e ulaştı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 782 bin 607 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 529
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bildirici sorularımızı cevaplandırdı: Demokrasi gazetecilerin oksijenidir

    Karar doğru, istismar yanlış

    Uzmanlar endişeli

    Çalışan ve emekliye pandemi zammı verilsin

    Reisçi rejimin demokrasiye benzer bir tarafı yok

    7 ildeki orman yangınlarına ilişkin son durum?

    Küresel salgının son 24 saati

    Koca: Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında

    Salgının merkezi ABD'de ölü sayısı 150 bine yaklaştı

    'Ayder Yaylası'nın yazı ve kışı ayrı güzel'

    TBMM'de gündem tartışmalı sosyal medya düzenlemesi

    Güneydoğu kavruluyor

    Polonya'da 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme hazırlıkları

    "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir duygu"

    Bir orman yangını da Çanakkale'de

    MSB'den Yunanistan'a sert tepki

    Küresel salgın kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ibadet coşkusu artarak devam ediyor

    Lübnan: İsrail son 2 günde 29 kez hava sahamızı ihlal etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karar doğru, istismar yanlış
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Ayasofya’nın açılışını yeniden okumak...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya haklı çıkıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhabbet ve uhuvvet zedeleniyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kurban kimlere vaciptir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Her şeyi Allah rızası için yap
    M. Said ZEKİ

    Bayramı bekle(me)yenler!
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban Bayramı’na hazırlanırken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.