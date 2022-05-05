Büyük hasara sebep oldu: Oklahoma ve Texas’ta hortum alarmı!

ABD’nin güney eyaletleri Oklahoma ve Texas’ta dün gece gözlemlenen hortumların yerleşim yerlerinde önemli hasara yol açtığı belirtildi.

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, eyaletin Seminole bölgesinde oluşan hortumların okul ve çiftlik dahil bir binada ciddi hasara yol açtığı kaydedildi. Yerel kanal KWTV, Seminole'de devlet okullarının hortum ve fırtına nedeniyle bugün kapalı tutulacağını duyururken, PowerOutage.us sitesi, yaklaşık 23 bin kişinin yaşadığı Seminole bölgesinde 14 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi. Texas’ın Lockett kasabasında oluşan hortumda da birçok ev ve ahırın büyük zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı. Aşırı yağış ve fırtınadan oluşan ani seller nedeniyle Oklahoma ve Arkansas’ta bazı otobanların trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Hortumlarda şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmazken, kötü hava şartlarının Texas, Oklahoma ve Arkansas’ta bugün ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı. AA

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