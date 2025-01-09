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9 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Çad Hükümeti: Cumhurbaşkanlığı sarayı çevresindeki silah seslerinin ardından durum kontrol altında

09 Ocak 2025, Perşembe 04:49
Çad’ın başkenti Encemine’de Cumhurbaşkanlığı Sarayının olduğu bölgede silah sesleri duyulurken, saray kaynakları yerleşkeye girmeye çalışan silahlı kişilerin etkisiz hale getirildiğini ve durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

Saray çevresinde duyulan silah seslerinin ardından, saray kaynakları, yerleşkeye girmeye çalışan silahlı kişilerin bulunduğu aracın, başkanlık muhafızlarınca engellenip içindekilerin etkisiz hale getirildiği ve durumun kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Çad Hükümeti: Silah seslerinin ardından durum kontrol altında

Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, başkanlık sarayı önünden yaptığı açıklamada, bölgenin güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunduğunu ve yaşanan olayın "küçük bir hadiseden ibaret" olduğunu ifade etti.

Bütün girişimlerin güvenlik güçleri tarafından bertaraf edildiğini vurgulayan Koulamallah, olayla ilgili bütün bilgilerin ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş dönemi

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.

Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs'ta yapılan seçimde oyların yüzde 61'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Çad, Fransa ile savunma anlaşmasını sonlandırmıştı

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024’te Fransa ile güvenlik ve savunma iş birliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu.

Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık’ta Çad’dan çekilmeye başlamıştı.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransa’nın 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini duyurmuştu.

AA

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