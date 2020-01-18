Cammu Keşmir'de belirlenemeyen hastalık alarmı!

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yetkililer, kaynağı henüz belirlenemeyen bir hastalık sebebiyle son iki hafta içerisinde en az 10 çocuğun öldüğünü ve 6 çocuğun durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Ramnagar kasabasında bazı çocukların ateş, kusma ve idrar azalmasına yönelik şikayetleri oldu. Sağlık yetkilileri, benzer şikayetleri bulunan en az 10 çocuğun geçen iki hafta içerisinde öldüğünü ve dört yaş altındaki 6 çocuğun durumunun kritik olduğunu belirtti. Olayın ardından bölgeye giden sağlık ekipleri, araştırmaların devam ettiğini, hastalığın sebebini bulmaya çalıştıklarını kaydetti. AA

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