Çatışmalar sürüyor

Rusya’dan hava desteği alan Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki 16 yerleşimi daha ele geçirdi.

Rejim güçleri, Rusya’nın hava desteğiyle, son 24 saatte Halep’in kuzeybatısındaki Anadan ve Hureytan ilçeleri ile Uveyhine, Kefer Hamra, Cemiyet ez Zehra, Beyanon, Hayyan, Tel Musibin, Babis, Maret el Ertaik, Cemiyet el Hadi, Bişkatin, el Hute, Leyremon, Mellah ve Kefer Dail’i ele geçirdi. Böylece rejim, Halep-Şam kent merkezlerini bağlayan M-5 kara yolunda hakimiyetini de artırmış oldu. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib’e saldırılarında 1800’den fazla sivil can verdi. Ocak 2019’dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı. AA

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