‘Cehenneme kadar yolunuz var’

Filistin resmî haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah şehrinde bulunan Başkanlık Sarayı’nda “Mahmud Abbas Vakfı” bağışçıları onuruna düzenlenen törende Filistinli yetkililer ile iş insanlarını kabul ettiği belirtildi.

Haberde, Abbas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen “Yüzyılın Anlaşması” projesi ile Filistin konusunda ABD’nin desteğiyle gelecek ay Bahreyn’de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına ilişkin açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.

Sonuçları kabul etmeyeceğiz

Filistin dâvâsının başşehri Kudüs olan bağımsız, egemen bir devlete doğru ilerleme kaydettiğine vurgu yapan Abbas, “Dâvâmız adım adım ilerliyor ve Allah’ın izniyle başşehri Kudüs-ü Şerif olan bağımsız Filistin Devleti ile sonuçlanacaktır. Yüzyılın planı ya da utancı ile önümüzdeki ay düzenlemeyi planladıkları ekonomi çalıştayının da Allah’ın izniyle cehenneme kadar yolu var.” ifadelerini kullandı. Abbas, Bahreyn’deki çalıştayın sonuçlarını kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, “Biz lafımızı söyledik. Her zaman da söylüyoruz. Bu toplantıyı ve sonuçlarını kabul etmeyeceğimize dair gerekli beyanatları da yaptık. Çünkü bize asla bir yere varmayacak boş hayaller satıyorlar. Bizim onların desteğine ihtiyacımız yok. Çünkü biz Filistin halkının evlâtlarının çabaları ile sizlerin sayesinde modern bir devlet inşa edebilme yeterliliğine sahibiz.” şeklinde konuştu.