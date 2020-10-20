Çekya'da açık alanlarda maske zorunluluğu

Çekya’da hükümet, son haftalarda yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki artış nedeniyle açık alanlarda da maske takılması zorunluluğu getirdi.
Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula, yaptığı açıklamada, ülkedeki vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde açık alanlarda maske takılması zorunluluğu getirildiğini söyledi.
Özel araçlarda da maske takmanın zorunlu kılındığını belirten Prymula, ülkenin tamamını kapsayan karantina konusunun ise hükümet tarafından henüz görüşülmediğini kaydetti.