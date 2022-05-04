Çekya’da maske zorunluluğu tamamen sona eriyor

Çekya Sağlık Bakanı Vlastimil Valek, Kovid-19’la mücadele kapsamında yürürlükte olan maske zorunluluğunun, hastane, klinik, eczane gibi sağlık kurumlarının yanı sıra yaşlı bakımevlerinde 11 Mayıs’tan itibaren sonlandırılacağını bildirdi.

Çekya Sağlık Bakanı Vlastimil Valek, basına yaptığı açıklamada, salgının sona erdiğine ilişkin meclisten karar çıkarılması için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, böyle bir kararın çıkmaması durumunda maske zorunluluğunun tamamen kaldırılması için harekete geçeceğini, ülkede sadece sağlık kurumları, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine hizmet veren sosyal merkezlerde kullanılan maskenin en geç 11 Mayıs’ta kaldırılacağını duyurdu.

Çekya'da son 24 saatte 1372 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 3 milyon 909 bin 167’ye çıktı.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Çekya’da salgın nedeniyle son 24 saatte can kaybı rapor edilmezken bugüne dek ölenlerin sayısı ise 40 bin 184 oldu.

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Avusturya’da Omicron’un yeni alt varyantları tespit edildi

Bu arada Avusturya’da Omicron’un BA.4 ve BA.5 olarak adlandırılan iki yeni alt varyantı tespit edildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, her iki vakanın da başkent Viyana’da görüldüğü bildirildi.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 760 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 4 milyon 161 bin 4'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 17 artışla 18 bin 200'e çıktı.