Cerablus'ta terör saldırısı: 1 ölü

Cerablus ilçesinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus merkezinde, yerel meclis binası ve Cerablus Hastane yakınlarındaki bölgede bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısı sonucu, 1 sivil öldü, 6 sivil yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor. AA

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