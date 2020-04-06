Çernobil'de yangın çıktı, radyasyon seviyesi aşırı yükseldi

Ukrayna'da bulunan ve 34 sene önce yaşanan kaza sonrası büyük bir çevre felaketine yol açan Çernobil Nükleer Santrali'nin etrafında çıkan orman yangını sebebiyle bölgedeki radyasyon oranının 16 kat arttığı belirtildi.

Yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan orman yangınını söndürmek için 120'yi aşkın itfaiye erinin görevlendirildiği, erişilmesi mümkün olmayan yerler içinse yangın söndürme uçaklarının devreye girdiği ifade edildi.

Çevre Denetleme Servisi Başkanı Yehor Firsov, pazar günü yapılan ölçümlerde belli noktalarda radyasyon oranının normalden 16 kat daha fazla olduğunu, bu nedenle yangının devam ettiği bazı noktalara radyasyon tehlikesi nedeniyle ekiplerin gönderilemediğini aktardı.

Firsov, söz konusu bölgeye yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan başkent Kiev'de ise radyasyon seviyesinin olağan seviyede olduğunu ve bu yönüyle herhangi bir tehlike görülmediğini de sözlerine ekledi.

Bölgede belirli noktalarda çıkan küçük çaplı yangınlarınsa kontrol altına alındığı kaydedildi.

1986 yılında yaşanan patlama sonucu dünyanın en büyük nükleer faciasına neden olan Çernobil Nükleer Santrali, Kasım 2016'da dev çelik bir kemerle kaplatılarak önlem alınmıştı.

Bölgede yaklaşık 20 yılı aşkın süredir sanayi üretim faaliyetleri yapılmazken, yakınlarda bulunan Volodymyrivka Köyü'nde yaşayan yaklaşık 200 kişi hariç yerleşim de bulunmuyor. 2019 yılında bölgeyi 100 binden fazla turist ziyaret etmişti.