“Çernobil güllük gülistanlık kalır”

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov Ukrayna’nın karşı saldırılarında hedef aldığı Kursk Nükleer Santralı’nın vurulmasının bölge için tehlikesine dikkat çekti.

Rusya’nın, 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da yaşanan en büyük savaşta yüz binlerce asker ve sivil yaşamını yitirdi. Üçüncü yılına girecek Ukrayna savaşının küresel ekonomi, enerji politikaları ve daha birçok alandaki etkileri sürmeye devam ediyor. Savaşın sonlanmasına ilişkin henüz bir umut görünmüyor, buna karşın Ukrayna’nın Kursk bölgesine gerçekleştirdiği karşı saldırılar ise uzmanlara göre savaşın seyrini değiştirebilir. Moskova’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bölgesel gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Hedef Rusya’yı uzaklaştırmak

“Ukrayna’nın, Kursk’a saldırılarını ve enerji tesislerine olası zararını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna cevaplandıran Yerhov şöyle dedi: “Ukrayna’nın Kursk’daki operasyonu Rus ordusunu Donetsk ve Lugansk’da devam eden çatışmaların ana istikametinden uzaklaştırmayı amaçlıyor. Çernobil felaketi hâlâ hafızalarımızda ancak Kursk Nükleer Güç Santralı (NGS), Ukrayna’nın insansız hava araçları ve füzeleri tarafından imha edilirse, Çernobil bunun yanında güllük gülistanlık kalır. Böyle bir tehlike son derece gerçektir. Ukrayna, Zaporojye Nükleer Güç Santralı’nı sistematik olarak bombalıyor ve Kursk NGS’ye saldırılarını giderek arttırıyor.”