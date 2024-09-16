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16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Çevresinde silah sesleri duyulan Trump'ın güvende olduğu açıklandı

16 Eylül 2024, Pazartesi
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump'ın, Florida’da bulunduğu yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirildi.

Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Trump’ın kaldığı Florida’daki West Palm Beach yakınlarında silah seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, “Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Biden, olayla ilgili bilgilendirildi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile Yardımcısı Kamala Harris'in, Trump'ın golf oynadığı Trump Uluslararası Golf Sahası'ndaki güvenlik olayıyla ilgili bilgilendirildikleri belirtilerek, güvende olduğunu bilmelerinin kendilerini rahatlattığı ve düzenli bilgi almaya devam edileceği bildirildi.

Kamala Harris, X hesabından, "Florida'daki eski Başkan Trump ve mülkünün yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım ve onun güvende olduğuna sevindim. Amerika'da şiddetin yeri yoktur." mesajını paylaştı.

Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham da X hesabından, "Az önce Başkan Trump ile konuştum. Tanıdığım en güçlü insanlardan biri. İyi bir ruh halinde ve ülkemizi kurtarmak için her zamankinden daha kararlı." paylaşımında bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump'ın golf oynadığı sırada şüpheliye silahla ateş açtığını belirtti.

Trump'tan ilk açıklama

Associated Press'in (AP) haberinde, Trump'ın destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğine" dikkati çekerek, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullandığı belirtildi.

Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

FBI, Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturuyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI), konuya ilişkin yapılan açıklamada, görevlilerin Florida West Palm Beach'e intikal ettikleri bildirildi.

Açıklamada, "FBI, eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi gibi görünen olayı soruşturuyor." ifadesi kullanıldı.

West Palm Beach Şerifi Ric Bradshaw, yaptığı açıklamada, Gizli Servis ajanının tellerin arasından çıkan silahın namlusunu fark ettiğini ve şüpheliye doğru ateş açtığını bildirdi.

Bradshaw, görgü tanığının ifadesi sayesinde şüpheliyi yakalayabildikleri, silahlı kişinin Trump'tan yaklaşık 400-500 metre uzakta olduğu bilgisini verdi.

Şüphelinin 2 sırt çantası ve aksiyon kamerasının olduğunu kaydeden Bradshaw, zanlının daha sonra silahını bırakarak arabayla kaçtığını belirtti.

Bradshaw, şüphelinin olduğu çalılıklarda AK-47 tüfeğinin bulunduğu bilgisini paylaşarak, mevcut başkan Trump olsaydı çevresinde daha fazla Gizli Servis ajanının olacağını ifade etti.

Gizli Servis'in koruma sağlamak için çevreleyebileceği alanların "sınırlı" olduğuna dikkati çeken Bradshaw, Gizli Servis'in görevini tam olarak yerine getirdiğini savundu.

Martin County Şerifi William Snyder, şüphelinin yakalandığında üzerinde silahının olmadığını ifade etti.

Trump'ın yardımcısı olarak aday gösterdiği JD Vance de X sosyal medya platformundan, olay "kamuoyuna yansımadan önce" eski başkanla konuştuğunu açıkladı.

Vance, Trump'ın "keyfinin yerinde" olduğunu belirtti.

AA

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