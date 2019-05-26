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26 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Cezayir'de cumhurbaşkanı adayı yok

26 Mayıs 2019, Pazar 14:46
Cezayir'de, 4 Temmuz'da yapılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçimleri için kimse adaylık dosyasını teslim etmedi.

Cezayir'de 4 Temmuz'da yapılması kararlaştırılan cumhurbaşkanı seçimlerine adaylık için verilen süre sona ererken, Anayasa Konseyine hiç kimse adaylık dosyasını teslim etmedi.

Konuyla ilgili farklı kaynaklardan alınan bilgiye göre, Anayasa Konseyinin adaylık evraklarının teslimi için belirlediği süre dün akşam sonra ererken, herhangi bir aday adayından başvuru dosyası gelmedi.

Cumhurbaşkanı aday adaylarından Lahdar Bin Zahiye, dün yaptığı açıklamada, geri çekildiğini belirterek, "Diğer aday adaylarının geri çekilmesinden sonra Anayasa Konseyinde tek başıma kaldım. Bu nedenle adaylığım tam şartlara uymasına rağmen dosyamı sunmamayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının son verilerine göre de 74'ü tanınmayan isimlerden oluşan bağımsız aday adayları ile 3 siyasi parti aday adayı, adaylık başvuru formlarının işleme konulmamasını talep etti.

Cezayir seçimlerinde siyasi arenada ağırlığa sahip olmayan ya da bilinmeyen kişilerin aday olması olağan bir durumken, söz konusu kişiler adaylık başvurusunda gerekli şartlar arasındaki 60 bin imzayı elde edemediğinden eleniyor.

Seçimlerin ertelenmesi ihtimali

Cezayir yasalarında seçimlerin boykot edilmesi konusunda yasal açık bir hüküm bulunmazken, seçimlerin ertelenmesi halinde geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in görev süresi anayasaya göre bir cumhurbaşkanı seçilemeden 9 Temmuz'da dolacak. Bu durumda krizin aşılması için hem kanuni hem de siyasi yollara başvurulması gerekiyor.

Eski bakanlardan Abdulmecid Munasara, yaptığı açıklamada, "herhangi bir aday ortaya çıkmadan yasal sürenin sonra ermesinin seçimlerin otomatik olarak iptal edilmesi anlamına geldiğini" belirtti.

AA

Etiketler: Cezayir, cumhurbaşkanı adayı
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