Cezayir'de seçimler iptal edildi

Cezayir'de 20 yıllık görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika’nın ardından, 4 Temmuz’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi.

Anayasa Konseyi, "yeterli kriterleri sağlayan adayların bulunmaması" nedeniyle 4 Temmuz’daki seçimlerin yapılamayacağını duyurdu.

Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Anayasa Konseyi’ne sadece iki başvuru yapıldığı ve söz konusu aday başvurularının geçersiz sayıldığına yer verildi. Seçimler için yeni bir tarih verilmezken Bouteflika’nın yerine geçici cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Abdülkadir Bensalah’ın yeni bir tarih belirlemesi istendi.

Cezayir’de kitlesel protestoların ardından iki ay önce istifa eden Bouteflika’nın koltuğunu devralan Bensalah’ın yeni seçim tarihi belirlenene kadar görevinin uzatılacağı düşünülüyor.

31 Mayıs’ta binlerce eylemci, başkent Cezayir ve diğer kentlerde protestolar düzenleyerek Bouteflika’nın görevinden ayrılmadan önce atadığı Başbakan Noureddine Bedoui’ya istifa çağrısı yaptı.

Aylardır devam eden hükümet karşıtı protestolarda eylemciler, Cezayir’in Fransa’ya karşı bağımsızlık kazandığı 1962’den itibaren devam eden elit ve asker yönetiminin son bulmasını talep ediyor.