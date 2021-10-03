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4 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattı

03 Ekim 2021, Pazar 22:30
Le Figaro gazetesinin Fransız ve Cezayirli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cezayir'in, Fransız askeri uçaklarının hava sahasında uçmasını yasakladığı kaydedildi.

Macron'dan Cezayir'i ayağa kaldıran sözler

 

Fransa Genelkurmay Başkanlığının, bu durumu bu sabah öğrendiği, Cezayir'in askeri uçuşlara ilişkin izin taleplerini onaylamadığı ve iki uçuşun ertelenmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Pascal Ianni, yaptığı açıklamada, Cezayir'in bu kararının Fransa'nın operasyonlarını etkilemediği ve operasyonlara ilişkin herhangi bir endişeleri olmadığını belirtti.

Fransa, Cezayir'in hava sahasını Barkhane Operasyonu çerçevesinde kullanıyordu.

Cezayir, dün Paris büyükelçisinin "birtakım istişarelerde bulunmak üzere" geri çağrıldığını açıklamıştı.

Fransız hükümeti; Cezayir, Fas ve Tunus vatandaşları için vize şartlarının sıkılaştırıldığını duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir'i "Fransa'ya kin beslemekle" suçlaması ve "Fransız kolonizasyonundan önce bir Cezayir ulusu var mıydı?" ifadeleri Cezayir'in tepkisine neden olmuştu.

Fransa'nın, Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

AA

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  • Kadir sahinoglu

    4.10.2021 09:15:54

    niyayet Jeton düstü….bu karari kesinlikle Parisn Fas i destek veren sözlerinden sonra almislardir…..da 1 aya kalmaz cezayirde de askeri darbe olur….bu AB darbeki emperjalist sistemin igfenc yüzü

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