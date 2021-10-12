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12 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Cezayir ile Fas arasındaki kriz devam ediyor

12 Ekim 2021, Salı 09:00
Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı sonrası Cezayir’in Rabat Büyükelçisi Abdulhamid Abdavi'yi de resmi olarak geri çektiğini duyurdu.

Cezayir Resmi Gazetesi'nin bugün yayımlanan sayısında, Cumhurbaşkanı tarafından 26 Eylül’de alınan karar kapsamında "Abdulhamid Abdavi’nin Fas Krallığı’ndaki Büyükelçilik görevi sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kararnamede Kasım 2019’dan bu yana Cezayir’in Rabat Büyükelçisi olarak görev yapan Abdavi’nin görevinin sonlandırılmasıyla ilgili herhangi bir detaya yer verilmedi.

Konuyla ilgili kararnamede ayrıca Abdavi’nin yerine yeni bir atama yapılmadı.

Cezayir, Fas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ömer Halil'in, ülkedeki ayrılık yanlısı El-Kabail Hareketinin bağımsızlığını destekleyen açıklamaları üzerine Rabat'taki büyükelçisini 18 Temmuz’da istişare amacıyla geri çağırmıştı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra 24 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısında, "düşmanca eylemleri" nedeniyle ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını açıklamıştı.

AA

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  • Ali TAM

    12.10.2021 14:32:57

    O gün ARAPLAR COK ZAYIFTIR Kur'an mucizevî sekilde erkeklerin coguluna ARAP GRAMERINDE cogul müzekker (eril) ism-i tarifi lazim iken cogul müennes (disil) ismi tarifiyle zikretmis! Günümüz ARAPLARI Kur'anin bu ifadelerine harfiyyen uyuyor. Istanbul Fethedilirken Hristiyan Ruhbanlar Melaikenin cinsiyeti hakkinda münazaralarla mesgulmüs. Ahirzaman Araplari bilhassa KIYAMETE dogru MALAYANI seylerle istigal ederler. Mescid-i Nebevi etrafinda hususi Memurlar tutmuslar el acip dua ederken bilhassa Peygamberimizin mübarek kabrine SIRT DÖNÜP kabeye yönelerek DUA ETMENIZI EMREDERLER. El HAKK Kur'an dogru vasifla/ism-i tarifle onlardan bahsetmis!

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