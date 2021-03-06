Cezayir yine sokaklarda

Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un meclisi feshederek erken seçim kararı alması üzerine yeniden başlayan kitlesel halk hareketi kapsamında binlerce kişi başşehir dahil pek çok ilde gösteri düzenledi.

Hirak protesto hareketinin ikinci haftasında başşehir Cezayir, Vehran, Becaye ve Konstantin gibi şehirler, “köklü değişim” talebinin dillendirildiği gösterilere sahne oldu. Göstericilerden siyasi aktivist Ali Lahdari, yaptığı açıklamada, Cezayirlilerin her hafta barışçıl gösterilerle değişim çağrısı yaptığını söyledi. Lahdari, değişimin istenen düzeyde olmadığını ve bu yüzden gösterilerin devam ettiğini belirtti. Bir diğer aktivist Süfyan Hedaci ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle duran gösterilerin yeniden ve güçlü bir şekilde başladığını ifade etti. Hedaci, halkın köklü değişim konusunda ısrarcı olduğunu ve talepleri gerçekleşinceye kadar sokaklarda kalmaya devam edeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 24 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığına ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyet inşa etme” sözü vermişti.