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11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Çin'de 9 milyon nüfuslu şehir karantinaya alındı

11 Mart 2022, Cuma 16:14
Çin yönetimi, Omicron varyantının hızla arttığı ülkenin kuzeydoğunda 9 milyon nüfuslu Changchun şehrinde karantina kararı aldı.

Kentte zorunlu olmayan işletmeler kapatıldı ve ulaşım hatları durduruldu. Uygulamaya göre tüm sakinler evde kalacak, bir aile üyesi iki günde bir yiyecek ve diğer ihtiyaçları almak için dışarı çıkabilecek.

Karantina, 500 bin nüfuslu Shandong eyaletindeki Yucheng şehrini de kapsıyor.

Pekin, son iki yıldır ülke genelinde koronavirüse karşı sıkı önlemler hayata geçiriyor. Pandemiye "sıfır tolerans" politikasının uygulandığı ülkede bir veya daha fazla vakanın bulunduğu herhangi bir yerde karantina kararı alınabiliyor.

Ülke çapında 397 bulaşma vakası daha bildirildi. Onların 98'i ülkenin otomobil endüstrisinin merkezi olan Changchun'u çevreleyen Jilin eyaletinde. En son salgının geçen hafta sonunda ortaya çıkmasından bu yana tüm eyalette vakalar 1.100'ü aştı.

Changchun'da cuma günü iki vaka daha bildirilmesiyle son günlerde toplam sayı 78'e ulaştı.

Jilin şehrinde 93 vakanın bildirilmesi üzerine kentte kısmi sokağa çıkma yasağı başladı ve diğer şehirlerle seyahat bağlantıları kesildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Çin, şehir, karantina
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