Çin'de maden kazası: 18 ölü

Çin'in güneybatısındaki Çongking kentinde bulunan kaçak bir kömür ocağında çalışan 18 işçi karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Çongking'e bağlı Yongçuan bölgesindeki Diaoshidong kömür ocağında dün yerel saatle 17.00'de ocaktaki ekipmanlarını söktükleri sırada karbonmonoksit seviyesinin yükselmesi nedeniyle 24 işçi mahsur kaldı. Yetkililer, kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalarak gazdan zehirlenen işçilerden 18'inin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kurtarılan 1 işçinin de hastaneye kaldırıldığını kaydeden yetkililer, mahsur kalan 5 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Yetkililer, bu kömür ocağının 2 ay önce kapatıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Çongking'deki Songzao kömür ocağında eylül ayında karbonmonoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 16 işçi ölmüştü. Çin'de her yıl 5 binden fazla kişi madencilik sektöründeki kazalar nedeniyle ölüyor. Euronews Türkçe

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